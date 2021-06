L’interesse della Fiorentina per un centrocampista del PSV Eindhoven

Secondo quanto riporta ESPN, il PSV Eindhoven potrebbe cedere il centrocampista Érick Gutiérrez quest’estate. Secondo Voetbal International, la Fiorentina sarebbe interessata ad ingaggiare il centrocampista messicano. Gutiérrez ha portato poco al popolo di Eindhoven in tre stagioni, quindi il PSV non dirà di no a una possibile partenza del messicano.