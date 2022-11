“Fiorentina ancora in corsa per l’Europa ma ora è dura: i viola dovevano e potevano fare di più”

Questo pomeriggio il direttore di Calciomercato.com Gianni Visnadi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di dire la sua sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano e delle sue speranze europee, alla vigilia della delicata trasferta di Milano contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

“E’ chiaro che per la Fiorentina ancora non sia chiuso il discorso per il settimo posto: altrimenti se 7 punti sono considerati un baratro invalicabile sarebbe già tutto deciso anche per quanto riguarda lo Scudetto. Se il discorso scudetto è molto ben avviato credo che sia altrettanto complicata la situazione dei viola rispetto a squadre come la Roma, la squadra in settima posizione. Credo che la sorpresa, in questo caso una delusione, siano stati i due mesi in cui la squadra non riusciva a fare gol e per questo non riusciva a trovare la vittoria, anzi molto spesso perdeva. Non certamente adesso che sta riuscendo a mettere in fila dei risultati positivi, anche se ancora la Fiorentina non riesce ad avere il massimo da Jovic. E’ ormai evidente perchè Italiano lo fa giocare anche quando non è al massimo. Non è ancora il giocatore che dovrebbe essere, e che tutti si aspettavano, in grado di garantire continuità di reti. Gli obiettivi dei viola? Vediamo come sarà la situazione a gennaio. Andare avanti in Conference League creso che sia una strada lunga e dura, che sicuramente distrarrebbe i giocatori dal campionato. Potrà giocarsi le sue carte in Coppa Italia, ma dipenderà comunque dal calendario che si troverà nel 2023. Di sicuro la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha fatto meno di quello che poteva e doveva fare”.