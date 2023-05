“Fiorentina ancora in corsa su tre fronti, difficile fare meglio. Bonaventura può fare le fortune di questo club”

“Il Torino non ha mantenuto continuità, alternando alti e basi per tutta la stagione. In queste tre partite i granata si giocano l’ottavo posto che potrebbe portare all’Europa. Juric? Gli allenatori dipendono sempre dalle squadre che allenano, per questo se i giocatori hanno delle difficoltà non è tanto merito o colpa dei tecnici. Evidentemente la società pensava di poter centrare dei traguardi diversi da quelli per cui è adesso in corsa”.

Poi ha parlato della Fiorentina: “E’ una buona squadra che nonostante tutto sta facendo un buon campionato: è riuscita ad arrivare anche in finale di Coppa Italia e Conference League, non si può dire che i viola abbiano fatto male. Adesso ha anche la possibilità di vincere un trofeo europeo. I viola adesso sono ancora su tre fronti, e mi auguro per i viola che possa rimanere qualcosa in bacheca. Sottovalutare la sfida contro il Torino per colpa della finale di Coppa Italia? La Fiorentina adesso non può sottovalutare niente, perchè i viola possono raggiungere obiettivi in tutte le competizioni: è difficile rinunciare ad una per un’altra. E’ chiaro che la Fiorentina ha nelle gambe dei tempi supplementari che possono pesare, ma non si deve snobbare il campionato.”.

Un elogio anche per Giacomo Bonaventura, vero motore di questa squadra: “Tra i miei preferiti c’è senza ombra di dubbio Bonaventura. E’ un giocatore che ha delle qualità incredibili e che in questa stagione sta dimostrando tutto il suo valore. Penso che sia uno di quei giocatori che possa determinare le fortune di questa società”.

Infine ha parlato del paragone Cairo-Commisso: “La gestione Cairo è in linea con quella degli ultimi anni: manca sempre qualcosa per fare un passo importante. Ora mancano 3 partite e c’è la possibilità di fare un passo importate in caso di raggiungimento dell’Europa. Per quanto riguarda la Fiorentina chiaramente ci sono stati maggiori investimenti, e la società è stata brava a mantenersi dentro tre competizioni”.