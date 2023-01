Fiorentina ancora senza punte e con la Samp si potrebbe parlare anche di mercato

Gran parte della partita contro il Sassuolo la Fiorentina l’ha giocata senza centravanti. Con Jovic costretto al forfait prima della partita e Cabral uscito dal campo per un colpo ricevuto alla caviglia, è stato Kouamé a spostarsi al centro dell’attacco viola dal 46′ in poi, rimanendo di fatto fuori ruolo. Italiano non è preoccupato, ma il dibattito sulle punte viola continua. Intano la testa inevitabilmente è già alla Samp, quando potrebbe essere ancora l’ivoriano a prendere posizione al centro dell’attacco gigliato, con Saponara sulla fascia.

Proprio i blucerchiati, insieme alla Cremonese, sono interessati a Cabral, e chissà che il match del Franchi di Coppa Italia non possa essere la giusta occasione per parlarne? Lo scrive la Nazione.