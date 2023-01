Fiorentina, assalto a Zapata: l’Atalanta è disposto a cederlo, ma a una condizione. La situazione

La Fiorentina tenta il colpo in attacco, al contrario di quanto detto da Barone qualche giorno fa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’Atalanta è disposta a cedere Duvan Zapata, visti il rendimento del danese Hojlund e la disponibilità di alternative come l’ex viola Luis Muriel. La società viola tiene aperti i contatti con i nerazzurri su due fronti, come già annunciato, ma adesso sembra fare sul serio per il colombiano.

La Fiorentina ha chiesto all’Atalanta il prestito di Zapata con il diritto di riscatto: da Bergamo sono disposti a lasciarlo partire, ma è richiesto l’obbligo e con cifra fissata a circa 15 milioni di €. Un affare non semplice e complicato ulteriormente dalle richieste del club bergamasco.