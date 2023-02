Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Atalanta: Sene pericoloso per due volte, ma gli ospiti si salvano. Segui la Diretta Testuale su FiorentinaNews.com

Fiorentina-Atalanta 0-0

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Biagetti, Krastev (C), Lucchesi; Kayode, Nardi, Amatucci, Vitolo, Favasuli; Distefano, Sene.

A disposizione: Tognetti, Vannucchi, Elia, Romani, Capasso, Berti, Baroncelli, Presta, Falconi, Vigiani, Toci, Harder, Spaggiari. Allenatore: Alberto Aquilani

36′ Doppio deviazione aerea dell’Atalanta sugli sviluppi di un calcio di punizione dal versante sinistro, nessun pericolo però per Martinelli poichè la sfera finisce nelle mani del portiere gigliato senza potenza nè precisione

34′ Spinge la Fiorentina, anche con i difensori. Lucchesi duetta con Distefano ma viene ben schermato dal lavoro difensivo di De Nipoti che lo costringe al fallo

32′ Il gioco riprende, esce momentaneamente capitan Krastev, che riesce a riprendere la gara

31′ Duro colpo rifilato da Martinelli che non si intende con Krastev al momento di un’uscita molto fuori porta. Botta veramente forte rimediata dal bulgaro e staff medico viola in campo

27′ Rischia la Fiorentina con Amatucci che non controlla bene il pallone, glielo soffia Falleni che però è chiuso alla grande da un intervento perfetto di Krastev

23′ SENE! Arriva in fondo il senegalese che anzichè però cercare Distefano prova il tiro da posizione defilata venendo murato da Bertini che devia sulla traversa, palla poi che termina in corner

22′ Non riesce a calciare Sene che aveva dato l’abbrivio ad un’azione meravigliosa della Fiorentina lanciando la freccia Kayode a destra. L’ala aggiunta viola mette al centro ma controlla male Sene il cui tiro viene smorzato da un difensore diventando facile preda di Bertini

20′ Corner insidioso di Amatucci che calcia a rientrare, smanaccia Bertini quel tanto che basta per impedire la deviazione di Lucchesi, tutto solo sul secondo palo

18′ Entra Guerini, esce lo sfortunato Tornaghi, molto dolorante

16′ Cade male dopo uno scontro con Sene il calciatore orobico Tornaghi che dovrà uscire a seguito di un problema riportato a quanto pare al polso

15′ BEVILACQUA! Chance pressoché gettata alle ortiche dalla punta atalantina che su un bell’invito di De Nipoti calcia debole e centrale da posizione molto favorevole, regalando un cioccolatino a Martinelli

12′ Grande intervento difensivo di Krastev che riesce ad allungarsi col gambone mettendo in corner evitando l’intervento di Bevilacqua, che a centro area avrebbe potuto battere a rete in modo molto pericoloso

11′ Problemi per Muhameti che deve fermarsi a sistemare uno scarpino, l’arbitro Ancora ferma il gioco. Ritmi sostenuti al Torrini in questo primo scorcio di gara

10′ Molto alto il pressing dell’Atalanta che non vuole far giocare dal basso la Fiorentina costringendola al rinvio lungo. Da segnalare che il vento è decisamente un fattore oggi in quel di Sesto Fiorentino

8′ LUCCHESI! Bordata mancina del centrale viola, che raccoglie una corta respinta della difesa orobica lasciando partire una botta notevole dai 25 metri: sfera alta sopra la porta di Bertini, ma non di molto

6′ E’ appena arrivato anche Joe Barone a seguire la sfida della Primavera al Torrini

4′ Amatucci con l’esterno disegna un pallone perfetto per Favasuli prontamente scattato a sinistra, serie di finta del rientrante jolly viola che però finisce per chiudersi lo spazio da solo, senza riuscire nè a calciare a rete nè a scodellare al centro un cross invitante per i compagni

2′ REGONESI! Lungo lancio per De Nipoti che lavora bene di sponda, cross pericoloso e stupendo al centro e sul secondo palo colpisce di testa il numero 36 bergamasco che spedisce alto

1′ Grave lutto per il difensore viola Pietro Comuzzo che non sarà per questo a disposizione. A lui le condoglianze di tutta la Redazione di Fiorentinanews.com

1′ Via alla sfida al Torrini! FORZA VIOLA!

Dopo il successo in Supercoppa, la formazione di mister Aquilani torna in Coppa Italia per giocarsi l’accesso alle semifinali. Lo sfidante è l’Atalanta, in un quarto di finale che si giocherà al ‘Torrini‘ di Sesto Fiorentino. Appuntamento importante per la Fiorentina Primavera che cerca di mantenere intatta la sua striscia di vittorie in questa competizione. Appuntamento alle 14:00: chi passa incontrerà il Genoa.

Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara. Per seguire la diretta testuale e non perdervi neanche un’emozione della partita, aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.