Fiorentina-Atalanta, quegli incroci di mercato che possono tornare d’attualità in estate

Fiorentina-Atalanta, una sfida importante in ottica qualificazione europea, ma con risvolti anche di mercato.

Su questi ritorna quest’oggi La Nazione dove si legge che piaceva Boga prima che il club viola abbracciasse Ikone e decidesse di dare fiducia a Sottil. Ma non solo, piaceva e non poco anche Zapata. Attaccante spinto in direzione di Firenze nei giorni in cui la società lavorava anche per arrivare al sì di Jovic.

Zapata resta uno dei giocatori con cui l’Atalanta ha intenzione di fare mercato in estate e nessuno può escludere che anche la Fiorentina possa in qualche modo tornare a chiedere notizie e aprire una trattativa per il bomber nerazzurro.