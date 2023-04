Fiorentina-Atalanta: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

La Fiorentina torna in campo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nella gara valide per la 30esima giornata di Serie A. Al Franchi, ore 20:45, ci sono in palio punti importanti per i piazzamenti europei, visto che diverse delle prime squadre in campionato hanno perso punti importanti in questa giornata. La squadra di Italiano per continuare la striscia positiva e raggiungere Juventus e Bologna, l’Atalanta per allungare sui bianconeri e raggiungere l’Inter. Sarà una notte dal sapore europeo.

