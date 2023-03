“Fiorentina avversario ideale per far emergere la qualità di De Ketelaere. Cabral deve giocare per forza”

A TMW Radio l’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato di Fiorentina–Milan, partendo dalla probabile titolarità del rossonero De Ketelaere: “Per lui si tratta di una grande chance. Finora ha deluso, ma i viola potrebbero essere l’avversario ideale per lui perché aggrediscono alto ma ti danno anche spazio per giocare. Potrebbe essere la partita giusta per far emergere le sue qualità”.

E poi ha aggiunto: “Tra Jovic e Cabral deve giocare per forza il brasiliano, che è una punta vera. Il Milan ha sempre sofferto la Fiorentina, e in più adesso la squadra di Italiano è libera di testa dopo essersi tolta la paura di finire invischiata nella zona retrocessione”.