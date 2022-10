Fiorentina-Basaksehir: segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

La Fiorentina può ancora passare il girone di Conference League come prima classificata ma le servirà un’impresa contro l’Istanbul Basaksehir al Franchi. Alle ore 18:45 la squadra di Italiano cercherà di agganciare la compagine turca in classifica e magari dilagare per ottenere il primato nel girone. L’arbitro della partita sarà l’olandese Allard Lindhout, coadiuvato dagli assistenti Mario Diks e Charles Schaap e da Edwin Van De Graaf come quarto uomo. Assente il Var come in tutta la fase a gironi.

Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale della gara con spazio ai commenti prima e dopo la partita.

