Fiorentina-Basilea con il Franchi vicino al sold out. Fiesole esaurita, biglietti disponibili in Tribuna Laterale e Curva Ferrovia

Viaggia a gonfie vele la vendita dei biglietti per la partita di giovedì sera tra Fiorentina e Basilea, valida per la semifinale di andata di Conference League all’Artemio Franchi. Completamente esaurita la Curva Fiesole, che non ha più un posto libero a diverse ore dal calcio d’inizio. In Maratona invece la società viola ha messo a disposizione i tagliandi nei posti a scarsa visibilità dopo che tutti gli altri erano già andati sold out. Ne rimangono una manciata in ogni settore della tribuna scoperta.

Stesso discorso per la Tribuna, eccezion fatta per i due settori laterali, che hanno ancora ampia disponibilità. Per quanto riguarda la Curva Ferrovia, invece, ancora tanti i biglietti disponibili, con il settore che sarà per la prima volta aperto anche in Conference League. Ci si aspetta, però, che da qui al fischio d’inizio fissato giovedì alle 21:00, il sold out si avvicini sempre di più in tutto l’impianto di Campo di Marte.