Fiorentina-Basilea: Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Dopo la sconfitta di domenica contro il Napoli la Fiorentina di Vincenzo Italiano è pronta a rituffarsi in Conference League: questa sera la squadra viola ha la possibilità di fare un passo verso la finale di Praga. Allo Stadio Artemio Franchi arriva il Basilea di Heiko Vogel, che in semifinale ha eliminato da sfavorita i francesi del Nizza: la squadra di Italiano dovrà far di tutto per sfruttare il fatto Artemio Franchi, con l’obiettivo di rendere il ritorno in Svizzera (in programma giovedi prossimo) in discesa. L’appuntamento è per le ore 21:00. Dirigerà l’incontro il francese François Letexier.

Come di consueto Fiorentinanews.com vi offre la possibilità di seguire sul nostro sito la diretta testuale della gara e subito dopo il consueto dopo partita con tutte le dichiarazioni dei protagonisti. Per aggiornare la diretta basta premere il tasto F5 del vostro PC o refreshare la pagina corrente.