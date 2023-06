Fiorentina-Berardi due anni dopo: Sassuolo molto meno pretenzioso e un Sottil più sacrificabile

Nell’estate 2021 la Fiorentina cercò effettivamente Domenico Berardi ma si scontrò con un fresco campione d’Europa, per il quale il Sassuolo pretendeva quasi 40 milioni. Richieste alte a fronte di una proposta “neanche presa in considerazione” per detta stessa del ds Carnevali. Sul piatto poteva finirci Riccardo Sottil che però la società viola voleva valutare e lanciare in prima squadra.

A due anni di distanza la situazione è cambiata: Berardi è giunto alla soglia dei 29 e pur avendo un contratto fino al 2027, è molto meno blindato dal suo club che ad oggi, secondo Calciomercato.com, pretende non più di 20 milioni. Allo stesso tempo, di Sottil si conosce molto di più e l’impressione è che, qualora il suo nome dovesse entrare tra le grazie dei neroverdi, la posizione della Fiorentina sarebbe molto più serena nel rinunciare al classe ’99.