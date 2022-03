Fiorentina-Bologna: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Bologna

La Fiorentina torna di nuovo in scena al ‘Franchi’ dopo la gara pareggiata domenica scorsa contro il Verona per 1-1. L’avversario di oggi è il Bologna dell’ex tecnico viola Sinisa Mihajlovic, che all’andata perse incassando tre gol da parte dei viola. Stavolta la squadra di Italiano è alla ricerca di riscatto dopo un punto soltanto conquistato in due partite di campionato, e una vittoria darebbe nuovo slancio in classifica per continuare il sogno di qualificazione in Europa. I rossoblù, che arrivano dal pareggio casalingo contro il Torino per 0-0, devono invece ancora raggiungere la soglia dei 40 punti. L’appuntamento è per le ore 12:30. Dirigerà la gara il sig. Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

Come di consueto Fiorentinanews.com vi dà l’opportunità di seguire la diretta testuale della partita sul proprio sito. Per non perdervi neanche un’emozione della partita aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.