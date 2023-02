Fiorentina-Bologna: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

E’ la doppia occasione, per tornare a vincere in campionato e per vendicare l’assurda sconfitta dell’andata, quando la Fiorentina era andata in vantaggio per poi farsi rimontare in cinque minuti di follia generale. Era il Bologna di Vigiani, che fece da premessa all’arrivo di Thiago Motta. Terzo impegno settimanale ma forze fresche a disposizione per Italiano: fischio d’inizio alle 18 al ‘Franchi’, agli ordini del sig. Pairetto e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.