Fiorentina-Braga: segui la diretta testuale di FiorentinaNews.com

Notte d’Europa per la Fiorentina al ‘Franchi’, che ritrova quel Braga che sette giorni fa aveva fatto a fettine in Portogallo. Si ripartirà proprio dal 4-0 dell’andata, per una formazione che cerca riscatto in una competizione diversa dal campionato. In palio, gli ottavi di finale di Conference League.

Appuntamento alle 21 allo stadio Artemio Franchi e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

