Fiorentina-Cagliari: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Si torna in campo insomma, a sei giorni dalla disfatta di Venezia, ma con un tempo percepito ben più largo considerata la quantità e l’intensità del dibattito intorno alla causa viola. La Fiorentina è già al punto d’aver necessità estrema di vincere, per non incupire ulteriormente un ambiente già in ebollizione e rendere un po’ più semplice il lavoro di Italiano, almeno fino a quell’oasi chiamata mercato di gennaio, spesso però fin troppo illusoria. Sarà la prima per il pubblico del ‘Franchi’ al 75% e per Vlahovic da ufficiale non rinnovante davanti ai tifosi viola. Fischio d’inizio alle 15, agli ordini del sig. Rapuano, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.