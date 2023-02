Fiorentina, Castrovilli prolunga ancora il suo matrimonio con la Viola

La Fiorentina potrà contare ancora per diverso tempo su Gaetano Castrovilli.

Stando a quanto riportato stamani da SportMediaset, il centrocampista ha deciso di prolungare il proprio rapporto con la Viola.

Il suo vecchio contratto vedeva come scadenza il giugno 2024: con il nuovo ci sono due stagioni in più e un’opzione per un terzo anno. Si andrebbe dunque avanti fino al 2026 con la possibilità di estendere ulteriormente fino al 2027.

Intanto Vincenzo Italiano potrebbe cominciare fin da stasera a dargli maggior minutaggio in campo.