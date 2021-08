Fiorentina, c’è l’accordo con il Real Madrid per il prestito di Odriozola. Si attende ancora la risposta del giocatore

Arriva proprio in questi minuti un aggiornamento sulla questione legata ad Alvaro Odriozola, obiettivo della Fiorentina per la fascia destra. A parlarne su Twitter il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo il quale la società viola e il Real Madrid hanno raggiunto un accordo di massima per il prestito del giocatore fino al 2022.

Restano però ancora da capire le intenzioni di Odriozola, che per ora non si è espresso in merito. Fiorentina e Real Madrid restano comunque ottimisti, con Celik che continua a rappresentare una valida alternativa per Pradè e Commisso.

Real Madrid and Fiorentina have an agreement in place for Àdrian Odriozola on a loan until June 2022. But now still waiting for the player to accept the destination. ⚪️ #RealMadrid #transfers

Real Madrid and Fiorentina are still optimistic. Celik [Lille] is the other option.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2021