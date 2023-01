Fiorentina, c’è vita nel finale. E talvolta anche oltre il novantesimo

La Fiorentina ha vinto sabato scorso la propria partita contro il Sassuolo, segnando al 91′. E’ la seconda volta in campionato che i viola riescono a trovare la via della rete nel corso del recupero dei secondi tempi.

Ma molto spesso quest’anno le partite si stanno risolvendo nell’ultimo quarto d’ora e oltre e la formazione allenata da Italiano risulta essere tra le squadre meglio attrezzate nei finali.

Napoli e Udinese, secondo una statistica pubblicata stamani da La Gazzetta dello Sport, hanno guadagnato ben otto punti nell’ultimo quarto d’ora. E la Fiorentina è subito dietro questa coppia con +7.

Crederci fino in fondo, quante volte avete sentito questa espressione? In casa gigliata questa non è solo una frase fatta.