Fiorentina, c’è voglia di Torreira. Il doppio obiettivo dell’uruguaiano

C’è tanta voglia di Lucas Torreira in casa Fiorentina. Il centrocampista gigliato, arrivato dall’Arsenal, si sta allenando al centro sportivo Davide Astori per cercare di raggiungere la miglior condizione fisica possibile. L’obiettivo è essersi già contro l’Atalanta, al rientro dalla pausa per le Nazionali. L’uruguaiano ha voglia di imporsi con la Viola, come ha dimostrato nella giornata di lunedì quando si è presentato al campo per una seduta di allenamento individuale. Affinare i movimenti nello scacchiere di Vincenzo Italiano e contemporaneamente tornare in forma il prima possibile: è questo il doppio obiettivo di Torreira. Il tecnico della Fiorentina lo ha già definito un uomo chiave del suo sistema di gioco e non vede l’ora di impiegarlo nel suo 4-3-3 che tanto ha impressionato nelle prime due giornate di campionato. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.