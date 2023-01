Fiorentina che fai sulla sinistra? Più minuti per Terzic o ti affidi al giovane Kayode?

Tuttosport commenta la presenza della dirigenza del Bologna sugli spalti del Franchi per assistere a Fiorentina-Sassuolo. L’obiettivo del club felsineo è chiaro: Aleksa Terzic. Ieri il giocatore ha trovato minuti in campo al posto di Biraghi, non sfigurando. Il serbo però chiede più minuti in campo e in Emilia-Romagna potrebbe trovarli.

Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e la società viola sta pensando al da farsi. Se partirà ci sarà da tornare sul mercato per cercare un vice-Biraghi o ci si affiderà al giovane Kayode? Le partite da giocare sono ancora tante. I dubbi sul futuro di Terzic anche.