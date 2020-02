Fiorentina-Chiesa: Trattativa ad ampio raggio. Una viola ambiziosa per il futuro, ma se il giocatore vorrà andare via…

Il rapporto di Federico Chiesa con l’allenatore Giuseppe Iachini è ottimo. L’attaccante della Fiorentina è ritornato protagonista in campo, ma negli ultimi tempi sembra aver ritrovato un’intesa anche con la società. Prima si penserà a portare la squadra fuori da qualsiasi palude e da ogni rischio e poi si svilupperà tra le parti una trattativa ad ampio raggio per fare contenti il giocatore e il club gigliato. Questo è quello che scrive in merito il Corriere dello Sport-Stadio. Ci saranno una proposta e una risposta e verrà messa in campo una Fiorentina veramente ambiziosa per il futuro…poi si vedrà. E se Federico deciderà di andarsene troverà la disponibilità ad accettare la sua volontà da parte di Commisso, a patto che arrivino offerte economiche in linea con le aspettative della società.