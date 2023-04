Commisso: Il ritorno a Firenze è servito. Le due vicende legate allo stadio che sarà chiamato a chiudere

Una decina di giorni al ritorno a Firenze. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha iniziato a fare le valigie perché si avvicina per lui il momento della partenza dagli Stati Uniti in direzione Italia.

Il suo approdo nel capoluogo toscano sarà un momento importante perché il numero uno viola sarà chiamato a chiudere, una volta per tutte, due vicende legate allo stadio. In primo luogo il rinnovo della concessione per le prossime stagioni (le basi sono già state poste negli ultimi giorni) e poi quello di un eventuale impegno nel restyling del Franchi, che potrà essere di diverso tipo; in questo senso l’amministrazione cittadina auspica che la Fiorentina possa partecipare al project financing sulla realizzazione di aree commerciali e non esterne rispetto all’impianto.