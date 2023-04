Fiorentina-Comune: Le incomprensioni che restano da risolvere, serve Commisso per sgombrare il campo. E c’è uno scenario che il club ritiene assurdo

Ai piani alti della Fiorentina il tema stadio resta al centro del dibattito. In attesa che l’Unione Europea sciolga le sue riserve sull’attribuzione di 55 milioni di euro (rivalutati a 71) con la ripartizione dei fondi del PNRR, il club viola ritiene inconcepibile il trasloco della squadra per due anni.

Uno scenario ai limiti dell’assurdo, la posizione della società è stata ribadita in queste ore dal direttore generale viola, Joe Barone, il quale ha detto: “È impensabile giocare due anni fuori da Firenze, non si è mai visto una cosa simile nel mondo”.

A dispetto dunque dell’incontro di una settimana fa tra la Fiorentina e il sindaco Nardella (con il quale sono stati limati i dettagli per la concessione dello stadio per la prossima stagione), restano di fondo altre incomprensioni, questo si legge sul Corriere dello Sport-Stadio di stamani, che verranno probabilmente risolte solo quando farà ritorno a Firenze Rocco Commisso, atteso in città tra una settimana.