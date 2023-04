Meglio la domenica sbagliata che il giovedì: Le critiche piovute addosso a giocatori e allenatore dopo Monza ingenerose e inutili. La Serie A servirà solo per farsi trovare pronti ai due veri appuntamenti stagionali

Sarebbe eccessivo credere, pensare, sperare che questa Fiorentina non possa permettersi nemmeno un calo di tensione, di concentrazione, di attenzione. Una squadra che sta portando avanti una stagione ‘miracolosa’ dal punto di vista sportivo, soprattutto se guardiamo da dove è partita, come è cominciata.

Ecco che allora lo scivolone in campionato, perché di scivolone si tratta, a Monza dopo essere stata davanti per due gol, va accettato. Tanti errori, tutti assieme, tante disattenzioni che mettono comunque in evidenza i limiti (qualcuno pensava che non ci fossero più?) di una squadra evidentemente e chiaramente migliorabile, ma che sta portando avanti una super stagione. Lasciando qualcosa in campionato (alla fine la classifica non potrà essere migliore di quella dello scorso anno), ma provando a regalarsi e a regalare un sogno assoluto: due finali, una di Conference e una di Coppa Italia.

Ci sono piaciute molto le parole di Vincenzo Italiano, che ha subito parlato di giovedì, della vera partita da non sbagliare, quasi immaginando che prima o poi un brutto pomeriggio come quello di Monza sarebbe arrivato. Meglio domenica che nell’infrasettimanale, questa la sintesi del concetto, che non può che trovare tutti d’accordo. Anche inconsciamente i giocatori sanno pensando ad altro rispetto alla Serie A, dove sono comunque riusciti a raddrizzare una classifica che, lo ricordiamo per gli smemorati, ad un certo punto faceva parlare anche di lotta per la salvezza.

Manca un mese, o poco più alla fine. Giovedì la Fiorentina e tutta Firenze potrebbero approdare ad una finale per certi versi storica. Poi testa, muscoli e tutto il resto saranno dirottati al Basilea e ad una doppia sfida europea fattibile. La domenica ci siederemo davanti al divano con uno spirito diverso, la Serie A ormai servirà solo e soltanto per farsi trovare pronti ai due veri appuntamenti stagionali, ma avremmo firmato tutti per un finale del genere. Le critiche piovute addosso ad alcuni giocatori e allo stesso allenatore dopo la partita con il Monza non solo sono ingenerose, ma non servono a niente. Cali di tensione, nelle partite importanti davvero, non ci saranno. E questa Fiorentina al momento può giocarsela con tutte: Inter e Juventus comprese.