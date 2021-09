Fiorentina contro le big: col Napoli una prova decisiva sulle potenzialità della squadra nella stagione a venire. Il bilancio

Momento di bilanci in casa Fiorentina, di interrogativi su quali possano essere gli obiettivi che si può prefiggere la squadra quest’anno. Sì perché, per quanto la stagione sia appena iniziata, dopo sei partite si può già iniziare a fare conteggi e valutazioni del caso.

I risultati delle partite trascorse parlano chiaro: su sei squadre affrontate, due sconfitte (contro due big, Roma e Inter) e quattro vittorie (di cui una contro una big, l’Atalanta). Non male come bottino per una squadra completamente rinnovata, che grazie in particolare al suo allenatore ha avuto la spinta per partire in quinta.

Il Napoli sembra una squadra completa e in lizza per giocarsi lo scudetto: per questo la partita di domenica al Franchi alle 18 ci potrà dire molto sulle potenzialità dei viola. Perché sono queste le partite che fanno davvero la differenza: non basta vincere contro squadre di media-bassa classifica se si vuole ambire ad una posizione che consenta di accedere all’Europa, posizione che ad ora la squadra di Italiano pare decisamente meritarsi.

Bilanci prematuri? Solo la prossima partita e quelle a seguire ce lo diranno.