Corriere dello Sport-Stadio: Onda Commisso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, questa mattina troviamo questo titolo: “Onda Rocco”. Commisso dichiara: “Fiorentina, sogno due finali: non succede da 62 anni”. Sommario: “Domani l’andata di Conference contro il Basilea: Cabral all’assalto Chi si qualifica il 7 giugno sfiderà l’Az Alkmaar o il West Ham“.

A pagina 18 l’apertura è per: “Cabral il Re la Conference il suo regno”. Sottotitolo: “Con la squadra svizzera la scorsa stagione 13 reti realizzate nella competizione: in questa è arrivato finora a quota 7”.

A pagina 19 invece troviamo: “Obiettivo doppia finale Commisso ora ci crede”. Il presidente spiega: “Se passiamo in Conference Viola protagonista dopo 62 anni in Italia e in Europa. Io ottimista”. E infine: “La spinta dei 30.000 al Franchi”.