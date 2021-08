Fiorentina-Cosenza: Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Comincia ufficialmente questa sera la stagione della Fiorentina, che affronterà allo stadio Artemio Franchi il Cosenza in Coppa Italia. È la prima sulla panchina viola anche per Vincenzo Italiano. Gli avversari saranno la squadra calabrese, che soltanto pochi giorni fa ha saputo di essere stata ripescata dalla Serie C alla B. Fischio d’inizio alle 21 agli ordini del sig. Camplone della sezione di Pescara: Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per pagelle e commenti a fine gara. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.