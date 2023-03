Fiorentina, diventa grande anche in Serie A: l’occasione per salvare un pezzo di campionato e vendicarsi del sig. Sozza

Fu l’ultimo atto pre Mondiale quello della gara d’andata, finita ignobilmente tra i pasticci del sig. Sozza e quelli della difesa viola, che causarono l’autogol di Milenkovic a tempo scaduto. Poco prima invece, una direzione piuttosto chirurgica, molto milanese insomma, e un rigore cervelloticamente negato a Ikoné: sull’episodio si espresse favorevolmente alla decisione arbitrale l’esimio dottor Marelli, ragione in più per averne da rivendicare. La gara in notturna riporta anche all’anno scorso, quando la Fiorentina di Italiano visse una delle sue prime, grandi, serate proprio di sabato sera contro il Milan: è l’acuto che ancora non è arrivato in questo campionato. Per questo il match di stasera rappresenta la chance per lasciare almeno un briciolo di positività nel ricordo di questo campionato: ci sarà Di Bello e non Sozza, che magari se la guarderà dal divano, la speranza è che di loro a fine gara non si debba parlare.