Dodô: “Voglio fare un gol per sentire il mio nome cantato dalla Fiesole, mi carico tantissimo nei momenti di difficoltà. Sono diventato babbo da giovane e questo mi ha dato la forza per diventare calciatore”

In una video intervista fatta per i canali ufficiali, l’esterno della Fiorentina, Dodô, ha detto: “Sono diventato babbo da giovane e questo mi ha dato la forza per diventare un calciatore. Lo faccio anche per i miei due figli. A 14 anni sono andato via di casa per giocare in una squadra di A brasiliana, ma già pensavo che sarei andato in Europa in breve tempo e avrei giocato in Champions League, e così è stato”.

Sui sostenitori della Fiorentina: “Penso che siano tifosi caldi, molto diverso qui dall’Ucraina. E’ un ambiente simile a quello brasiliano. Mi scrivono sui social, mi danno la forza per giocare bene. Sto aspettando di fare un gol per sentire il mio nome cantato dalla curva. Intanto stiamo preparando insieme ai miei amici Igor e Cabral alcuni balletti per festeggiare”.

Poi ha aggiunto: “E’ stato un inizio difficile, sono stato sette mesi fermo. Sono arrivato in un campionato totalmente diverso dall’ucraini. Mi sono allenato sempre di più dopo il mondiale e sono arrivati i risultati. Mi carico tantissimo quando sono in difficoltà, guardo quello che ho fatto male durante le partite per correggere gli errori. Quando ho bisogno di consigli mi rivolgo a mia moglie. Mi auguro che possiamo fare grandi prestazioni da qui alla fine della stagione”.