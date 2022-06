Fiorentina-Dragowski ai titoli di coda ma il club viola non punta al super incasso

Non sarà in Premier League il futuro di Bartlomjei Dragowski ma non sarà neanche a Firenze: da un lato la scadenza di contratto al 2023, dall’altra la volontà di cambiare per ritrovare un posto da titolare. La Fiorentina attende l’occasione buona per monetizzare quel poco che è possibile fare, vista la svalutazione degli ultimi mesi: Espanyol e Reims sono due club particolarmente attenti al polacco (più del Torino) ma entrambi consapevoli di poter puntare al ribasso. E per questo, secondo il Corriere dello Sport, difficilmente l’incasso viola supererà i 5 milioni di euro.