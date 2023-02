Fiorentina e Autolinee Toscane insieme per la mobilità sostenibile: ecco cosa tratta la nuova iniziativa a Firenze

“Segui la Fiorentina. Scegli l’autobus”. E’ questo il titolo della campagna realizzata da Autolinee Toscane in collaborazione con ACF Fiorentina per incentivare l’utilizzo dei bus dei tifosi che vogliono recarsi al ‘Franchi‘ per sostenere la squadra gigliata. L’obiettivo è quello di andare allo stadio nei giorni della partita con un mezzo di trasporto sostenibile, economico, che riduce il traffico e migliora la qualità dell’aria in città.

Sono undici le linee che portano allo stadio proprio nei giorni degli incontri casalinghi della viola. Oltre alla 52, la linea speciale attivata appositamente nel giorno della gara, ci sono anche 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 20, 21. La Fiorentina è orgogliosa di dare l’avvio a questa collaborazione che nasce per incoraggiare attivamente la mobilità sostenibile e promuovere il rispetto dell’ambiente. AT e Fiorentina diffonderanno la campagna sulle vetture in servizio in città e con uno “speciale” autobus che circolerà per Firenze.