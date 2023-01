Fiorentina e Bologna seguono un difensore olandese, ma i felsinei avranno il suo procuratore allo stadio stasera

Nelle scorse ore dall’Olanda era arrivata la notizia dell’interessamento della Fiorentina per il difensore classe ’98 Sam Beukema dell’AZ Alkmaar. Sul giocatore c’è anche il Bologna. Proprio stasera i rossoblù affronteranno l’Atalanta e al Dall’Ara ci sarà anche l’agente del giocatore.

Secondo quanto riporta Sky Sport, non ci sarebbe nessun incontro previsto con la società felsinea, ma qualche contatto potrebbe esserci. La trattativa per portare il giocatore in Italia, però, rimane complicata.