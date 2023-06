Fiorentina, è caccia all’esterno che faccia fare il salto di qualità: Orsolini per ora snobba i viola

Dopo aver fatto il punto della situazione sui giocatori in uscita, quest’oggi il Corriere dello Sport-Stadio ha fatto il punto anche sulle operazioni in entrata, sottolineando come la Fiorentina sia piombata su uno degli esterni piu chiacchierati del campionato: stiamo parlando di Riccardo Orsolini, cercato dai viola anche in passato, ma che adesso potrebbe davvero lasciare Bologna. Nonostante il forte interesso della Fiorentina per il momento il giocatore pur apprezzando l’interesse dei viola, sembra per il momento avere in testa ben altri palcoscenici rispetto a quanto al momento potrebbe offrirgli la Fiorentina.

Benché la situazione sembra essere in salita, la dirigenza gigliata non vuole mollare la presa: i viola sono a caccia di un elemento che, partendo dall’esterno, trovi con facilità la via del gol, e l’attaccante felsineo nella scorsa stagione ne ha messi a segno ben 11 in tutto il campionato. Più defilato invece il nome di Dodi Lukebakio, attaccante dell’Hertha Berlino per il quale però sembra essere forte l’interesse di altri club di Bundesliga.