Fiorentina e Napoli continuano a trattare lo scambio di portieri, ma su Sirigu c’è anche un club francese

Continuano le trattative tra Napoli e Fiorentina per lo scambio di portieri Gollini-Sirigu, anticipata qualche giorno fa da Sky Sport. L’emittente conferma come i due club stiano ancora parlando di un possibile approdo del portiere viola (in prestito dall’Atalanta) in azzurro e l’ex Torino alla Fiorentina.

Su Sirigu, però, ci sarebbe anche l’interesse di un club francese: il Lorient. Da capire adesso se le due società italiane vorranno chiudere l’affare per evitare ulteriori interessamenti esterni.