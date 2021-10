Fiorentina e Real Madrid: Va in onda uno scambio? E assieme a un giocatore potrebbe arrivare a Firenze un bel pacco di milioni

L’affare Vlahovic potrebbe determinare un vero e proprio effetto domino con conseguenze per diverse squadre.

Per quanto riguarda la Fiorentina, il nome più gettonato per la sua sostituzione, secondo La Nazione, è quello di Andrea Belotti, sul quale sta lavorando anche il Milan. La partita è aperta ed è difficile che si concluda già a gennaio, visto che il giocatore sarà in scadenza di contratto al termine di questa stagione.

Ed ecco, sempre secondo quanto riportato dal giornale fiorentino, che potrebbe farsi strada uno scambio tra Fiorentina e Real Madrid, con Vlahovic ai blancos e Jovic a Firenze assieme ad un bel pacco di milioni.