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Fiorentina e Spezia si danno battaglia per un altro allenatore: seguito un tecnico della Roma per le giovanili

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Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista Nevzat Dindar, Fiorentina e Spezia sarebbero interessate all’allenatore della Roma U16 Tugberk Tanrivermis. La società viola vorrebbe ingaggiarlo come allenatore della squadra U18, posto lasciato libero da Renato Buso, lo Spezia invece lo vorrebbe per la panchina della Primavera.

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Nereo
Nereo
14 minuti fa

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