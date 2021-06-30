Fiorentina e Spezia si danno battaglia per un altro allenatore: seguito un tecnico della Roma per le giovanili

Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista Nevzat Dindar, Fiorentina e Spezia sarebbero interessate all’allenatore della Roma U16 Tugberk Tanrivermis. La società viola vorrebbe ingaggiarlo come allenatore della squadra U18, posto lasciato libero da Renato Buso, lo Spezia invece lo vorrebbe per la panchina della Primavera.

3 yıldır Roma altyapısında görev alan ve son U-16 Takımı’nı çalıştıran gururumuz Tuğberk Tanrıvermiş’e @tugberktt Fiorentina U-18 ve Spezia U-19’dan teklif var..

31 yaşındaki teknik adam adım adım Seri A’ya yaklaşıyor.. 👏👏👏

— Nevzat Dindar (@nevzatdindar) June 30, 2021