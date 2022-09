“Fiorentina, è tutta una questione di rodaggio. Pochi gol? Anche l’Inter fa fatica. Con Jovic serve pazienza, io ci scommetto”

Andrea Manzo, ex giocatore della Fiorentina tra le altre, ha parlato a Tuttomercatoweb del periodo di forma della squadra di Italiano, soffermandosi anche su alcuni giocatori in particolare. Sentite qual è il suo pensiero a riguardo:

“La Viola ha dei valori, ma a volte una squadra deve registrarsi. Giocare ogni tre giorni non è facile, in Coppa tutti vogliono far bene e c’è uno spreco di energie maggiore rispetto ad un andamento normale. Ma è tutto una questione di rodaggio. Italiano è bravo e se riesce a dosare le forze in un certo modo…”

E ancora: “Il problema del gol? Fa fatica anche l’Inter da questo punto di vista, i giocatori giocano tanto. E’ logico che Jovic e Cabral devono capire il nostro campionato, ma io su Jovic ci punto. Serve aver pazienza e invece vogliamo tutto e subito”.