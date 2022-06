Fiorentina ed Empoli oltre la deadline per il riscatto di Zurkowski ma l’affare si può allargare anche a Parisi

E’ tutta questione di sconti, quelli che spesso e volentieri chiede la Fiorentina ai suoi interlocutori ma in questo caso quello richiesto dall’Empoli per Szymon Zurkowski: il centrocampista è reduce da un’ottima stagione, la prima in Serie A e su di lui pendeva e pende il diritto di riscatto a 4,5 milioni da parte degli azzurri. Diritto non ancora esercitato ma sul quale si andrà oltre la scadenza del 18 giugno (oggi) secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio. L’Empoli vorrebbe pagarlo un po’ di meno, fermo restando che poi ci sarebbe il contro-riscatto a favore viola. I discorsi però potrebbero allargarsi anche ad altri giocatori, su tutti Fabiano Parisi: terzino sinistro classe 2000 che ha fatto molto bene nell’ultima stagione e in Under 21.