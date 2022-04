Fiorentina-Empoli: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Sarà il derby toscano tra Fiorentina e Empoli ad aprire la domenica del 31esimo turno di Serie A. Lunch match in programma al Franchi con calcio d’inizio alle ore 12.30 agli ordini del direttore di gara Luca Massimi.

La squadra viola deve rispondere alla vittoria della Lazio sul Sassuolo per provare a rimanere agganciata alla zona Europa, l’Empoli per mettere definitivamente la parola fine al discorso salvezza. Una partita che sarà da vivere dal primo all’ultimo minuto e, come di consueto, potete farlo con Fiorentinanews.com, che vi offre la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul proprio sito.