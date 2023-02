Fiorentina-Empoli: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Goleada di Conference League alle spalle per la Fiorentina che, come ribadisce sempre ormai Italiano, ora ha la missione e l’obbligo di ritirarsi su in campionato, per migliorare la classifica e metterla al sicuro e provare magari a sperare in una risalita che la avvicini alla zona europea. Al ‘Franchi’ oggi arriva l’Empoli per un derby che all’andata evidenziò la sterilità offensiva viola, con una Fiorentina incapace di segnare anche in 11 contro 9. Appuntamento alle 15 agli ordini del sig. Prontera della sezione di Bologna e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.