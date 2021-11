Fiorentina-Empoli, si attende esodo di tifosi viola: ecco la dichiarazione del Comune di Empoli per gestire la situazione

Sabato si attende un esodo viola al Castellani: sono quasi 3000 i biglietti messi in vendita dall’Empoli in vista del derby. Il Comune di Empoli ha rilasciato alcune informazioni sulla viabilità tramite il proprio sito. Ecco il comunicato:

“La chiusura della viabilità dell’area sportiva avverrà a partire dalle ore 10.00 per consentire l’allestimento delle varie barriere attorno allo stadio. In particolare sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su Via Bisarnella/Viale Olimpiadi e tutta Via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio. I cancelli dell’impianto sportivo saranno aperti dalle 13. Come avviene ultimamente ai tifosi empolesi e a quelli ospiti si consiglia vivamente di arrivare in anticipo, almeno un’ora e mezzo prima del fischio di inizio, intorno alle 13/13.30, per agevolare i controlli di routine ai varchi di ingresso dello stadio, sia in Tribuna, sia in Maratona, sia in Curva Sud e negli altri settori. I tifosi locali si consiglia di raggiungere lo stadio in ‘mobilità leggera’, a piedi dal centro o in bicicletta”.

A tutti i tifosi ospiti, sono oltre 2.900 i biglietti a disposizione dei sostenitori viola, in arrivo con mezzi propri dalla zona di Firenze, si ricorda che l’uscita consigliata per raggiungere lo stadio ‘Carlo Castellani’ è quella di Empoli Est. Il parcheggio a loro dedicato è in Via delle Olimpiadi, davanti al Palazzetto dello Sport ‘Albano Aramini’. In caso di arrivo di tifosi fiorentini in treno saranno predisposti bus navetta necessari al trasferimento dalla stazione di Empoli alla zona dello stadio.