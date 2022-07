Fiorentina-Galatasaray, segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Dopo i primi test nel ritiro di Moena la Fiorentina si trova oggi a sfidare in amichevole una squadra di un certo calibro, ovvero il Galatasaray allenato da Okan Buruk. Per i viola si tratta della prima partita nel corso della preparazione in Austria, mentre la formazione turca arriva dall’1-1 contro la Salernitana di pochi giorni fa. Sarà un’occasione per vedere all’opera i viola contro un avversario di livello e per capire anche quali saranno le principali scelte del tecnico Vincenzo Italiano per una gara di questo tipo. L’appuntamento è per all’’Untersberg Arena’ di Grodig, nei pressi di Salisburgo, per le ore 18. Fiorentinanews.com, che vi offre la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul proprio sito.

