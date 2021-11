Fiorentina: Gonzalez e un nuovo forfait. Altri tre giocatori indisponibili. Occhio a Duncan, Odriozola e Callejon

Mancano due giorni alla partita contro la Juventus e i calciatori che la Fiorentina ha a disposizione sono gli stessi degli ultimi dieci giorni. Non ci sono e non ci saranno Dragowski, Pulgar e Kokorin che continuano a svolgere allenamento differenziato. E non ci sarà nemmeno Gonzalez che continua ad essere positivo al Covid.

Intanto in difesa si ripropone il dubbio sulla fascia destra con Odriozola che insidia Venuti. A centrocampo potrebbe perdere il posto Castrovilli con Duncan inserito per dare più forza al reparto, ma non dimentichiamoci l’opzione Maleh. In attacco guadagna posizioni invece Callejon a danno di Sottil.