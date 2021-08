“Fiorentina ha bisogno di costruire uno zoccolo duro di cinque giocatori per far rinascere la squadra. E c’è bisogno di una comunicazione diversa con la tifoseria”

L’ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, Paolo De Paola, su TMW Radio ha parlato anche della Fiorentina e della strategia che dovrebbe tenere il club viola con Dusan Vlahovic: “Non bisogna trattenere giocatori scontenti. Se Vlahovic rimarrà con felicità, allora benissimo”.

De Paola ha poi aggiunto: “La Fiorentina dovrà riuscire a costruire uno zoccolo duro di 4-5 giocatori, non troppo avanti con l’età, per far rinascere un nuovo ciclo felice. C’è bisogno di una metodologia e una comunicazione diversa con la tifoseria”.