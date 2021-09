Fiorentina ha provato il colpo Berardi: Il Sassuolo non si è smosso dall’alta richiesta iniziale. L’affare Tomiyasu ha bloccato i viola. E su Gonzalo Plata…

La Fiorentina chiude questo mercato senza l’affondo finale che è quello relativo all’esterno offensivo. Italiano aveva chiesto cinque giocatori in questo comparto, ma se ne ritrova quattro, considerando anche Saponara che è un adattato nel ruolo.

Su La Nazione si legge che il club viola ci ha provato a prendere Berardi, ma il Sassuolo non si è smosso dalla alta richiesta iniziale (si parla di 35-40 milioni di euro).

Non solo, ha anche puntato decisamente Orsolini, ma il Bologna non ha avuto più la necessità di fare cassa avendo venduto Tomiyasu all’Arsenal per una cifra che ha rimesso in sesto il bilancio dei rossoblu.

Sempre in quel ruolo era stato preso in esame il giovane Gonzalo Plata, classe 2000, dello Sporting Lisbona: alla fine la Fiorentina ha deciso di non affondare il colpo.