Fiorentina-Hellas Verona: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Manca sempre meno a Fiorentina-Hellas Verona, partita valevole per la ventottesima giornata di Serie A in programma alle 15.00 all’Artemio Franchi. Le due squadre ci arrivano rispettivamente come ottava e nona forza del campionato, a due soli punti di distanza. La formazione gigliata è chiamata ai tre punti per rimanere agganciata a un treno che si chiama Europa, l’Hellas per continuare a sognare una scalata importante dopo aver raggiunto la quota salvezza. Fischietto al signor Manganiello.

Come di consueto Fiorentinanews.com vi dà l’opportunità di seguire la diretta testuale della partita sul proprio sito.