Fiorentina-Hellas Verona: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Ultimo impegno sul campo prima della sosta per la Fiorentina, che oggi al ‘Franchi’ sfiderà l’Hellas Verona allenato dal fiorentino Gabriele Cioffi. I viola guidati da Vincenzo Italiano devono trovare la forza per reagire dopo le ultime sconfitte tra campionato e Conference League e tornare a fare risultato. I gialloblù, che in classifica hanno un punto meno dei gigliati, si trovano invece a disputare la seconda trasferta di fila dopo la partita domenica scorsa per 2-0 a Roma contro la Lazio.

Il fischio di inizio è in programma alle ore 15:00, arbitra il sig. Rapuano di Rimini. Fiorentinanews.com che vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.