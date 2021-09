Fiorentina, il colpo è andato a segno

Pochi, ma buoni. Così il Corriere dello Sport-Stadio definisce gli acquisti-innesti fatti dalla Fiorentina nel corso dell’ultimo mercato estivo.

Sei giornate di campionato non sono tantissime, ma questi calciatori hanno già dato alcune risposte precise.

Su tutti, ovviamente, Nico Gonzalez, che è stato pagato tanto ma che ha già fatto vedere di essere in possesso di colpi notevoli.

Ci sono poi Torreira e Odriozola che sono tra i più impiegati; ma anche Nastasic e Maleh (quest’ultimo in realtà già preso a gennaio) sono in linea con le aspettative, anzi forse sono andati perfino oltre. Alla fine dunque, non è un caso che la partenza in campionato sia stata buona.